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Гладков сообщил об обстреле ВСУ пяти населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: в обстреле пострадала жительница Головчино в Белгородской области
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Грайворонском округе, в селе Головчино, женщина получила осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу №2 в Белгороде.

В хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона атаковали домовладение, в результате чего осколки посекли кровлю и выбили окна. Также повреждения получил припаркованный автомобиль.

В Белгородском районе в поселке Малиновка беспилотник взорвался возле частного дома, из-за чего там также выбило окна, посечены кровля и фасад. Также после обстрела нашли повреждения на гараже и ограждении. Еще один дрон атаковал село Ясные Зори и повредил остекление и фасад админздания.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района беспилотник повредил остекление и забор жилого дома.

По словам Гладкова, данные о последствиях уточняются. На месте работают оперативные службы.

Ранее над тремя российскими регионами за полчаса сбили три беспилотника ВСУ.

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Обстрелы Белгородской области
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