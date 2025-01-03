СВР: решение о мобилизации на Украине с 18 лет будет принято очень скоро

Решение о мобилизации мужского населения на Украине с 18 лет будет подготовлено и принято в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«На днях Вашингтон потребовал от <...> Владимира Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», — заявили в СВР.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

В последние месяцы идут спекуляции на тему того, до какого предела будет понижен возраст мобилизации на Украине. Официальные лица в Киеве утверждают, что США вынуждают их снизить возраст мобилизации.

Ранее Зеленский заявил об увеличении числа случаев самовольного оставления частей в ВСУ.