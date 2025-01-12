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ВСУ нанесли удары по жилым домам в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по жилым многоэтажкам в Новой Каховке Херсонской области
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Телеграм-канал «Андрей Алексеенко»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 12 января ударили по жилым многоэтажным домам в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

По его словам, ударам подверглись многоэтажки, которые находятся на улице Букина в Новой Каховке и на улице Каховской в Таврийске. В зданиях повреждены квартиры, выбиты десятки окон.

Чиновник заявил, что украинские войска также сожгли в Новой Каховке одну автозаправочную станцию и повредили расположенное рядом здание продуктового магазина. Кроме того, они тяжелым боеприпасом ударили по гражданской вышке связи на высотном здании.

«Враг целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, которая обеспечивает жизнь людей», — написал Алексеенко.

Он также отметил, что в результате атак никто не пострадал.

8 января ВСУ с помощью дрона атаковали автомобиль Алешкинской бригады скорой помощи. Машина стояла на территории Центральной районной больницы. Пострадавших нет.

5 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины с начала 2025 года усилили обстрелы населенных пунктов региона.

Ранее на Украине призвали к эвакуации жителей подконтрольного ВСУ Херсона.

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