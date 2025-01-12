«РВ»: нанесены удары по объектам в подконтрольном ВСУ Краматорске

Объекты украинской армии в подконтрольном Киеву Краматорске Донецкой народной республики подверглись обстрелу. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Мощные удары нанесены по объектам врага в Краматорске», — говорится в сообщении.

Как уточнил военный корреспондент Юрий Котенок, удары наносили по промышленной зоне населенного пункта.

12 января британское издание Daily Express сообщило, что «фортификационный пояс» ВСУ, который включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск, находится под угрозой из-за наступления российских войск.

Журналисты также отметили, что продвижение российской армии в районе населенных пунктов Дзержинск и Часов Яр могут привести к окружению украинской армии.

Аналитики журнала New Statesman полагают, что бои за Краматорск начнутся, когда ВС РФ возьмут под контроль Красноармейск.

Ранее стало известно о зачистке последнего крупного опорного пункта ВСУ в Дзержинске.