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Стало известно о зачистке последнего крупного опорного пункта ВСУ в Дзержинске

ТАСС: ВС РФ зачистили последний крупный опорный пункт ВСУ в Дзержинске
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска зачистили последний крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Дзержинск (украинское название Торецк), расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Зачищен последний занятый противником террикон в Дзержинске. Это был крупный опорный пункт. Сейчас речь идет об устранении точечных очагов сопротивления», — сказали силовики.

В силовых структурах добавили, что в настоящее время группировка ВСУ готовит оборонительные рубежи за пределами города.

7 января силовики сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России зачистили большую часть Дзержинска от бойцов ВСУ. По их данным, потери украинских формирований на данном участке фронта достигают нескольких тысяч военных.

31 декабря российские военные корреспонденты заявили, что бойцы ВСУ начали в панике покидать позиции в районе Дзержинска. По словам журналистов, об этом свидетельствует радиоперехват «панических переговоров» между украинскими военнослужащими.

Ранее австрийский полковник Рейснер предсказал кульминацию наступления РФ на Донбассе.

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