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Российские военные уничтожили беспилотник в Брянской области

Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на территории Брянской области
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Вражеский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью», — написал он.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

12 января министерство обороны России сообщило, что над Белгородской, Брянской и Курской областями сбили три дрона за полчаса. По информации ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили летательные аппараты противника в период с 10:30 до 11:10 мск.

Накануне первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что создание буферной зоны поможет снизить количество атак беспилотников ВСУ по российской территории.

Ранее появились кадры с места атаки беспилотников в Котовске.

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