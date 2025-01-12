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Над тремя российскими регионами за полчаса сбили три беспилотника ВСУ

МО РФ: за полчаса над Белгородской, Брянской и Курской областями сбили три дрона
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Ashley Chan/Global Look Press

Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбили три дрона за полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили летательные аппараты противника в период с 10:30 до 11:10 мск.

Накануне Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля Вооруженных сил Украины FPV-дроном в Курской области. Украинский автомобиль с установленной системой радиоэлектронной борьбы нашли при помощи разведывательных БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий ведомства.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские самоходные гаубицы уничтожили пункт управления дронами ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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