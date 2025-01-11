Появились кадры с места атаки беспилотников в Котовске

SHOT показал кадры с места атаки дронов ВСУ на жилые дома в Котовске

Появились кадры, на которых видна обстановка на улице Колхозной в Котовске, где беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезались в два жилых дома. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что территория вокруг атакованных домов оцеплена. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в соседних домах были выбиты стекла.

Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовал видео жителя одного из пострадавших жилых домов. На кадрах видно, что в момент съемки продолжали звучать взрывы.

Об атаке беспилотников на Котовск утром 11 января сообщал врио губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, в результате произошедшего несколько человек пострадали, им оказана помощь. Здания получили незначительные повреждения, обошлось без возгораний, отметил врио главы региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее жители Краснодарского края сообщили о массированной атаке беспилотников.