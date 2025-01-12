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В Госдуме назвали способ снизить количество атак украинских беспилотников

Депутат Чепа: буферная зона поможет снизить количество атак беспилотников
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Depositphotos

Создание буферной зоны поможет снизить количество атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что нужно по возможности ускорять результаты основных действий на фронтах и, создавая буферные зоны, мы избежим возможности таких атак», — сказал он.

Депутат уверен, что противник пытается продемонстрировать свою силу, используя беспилотники для атак по российским регионам.

Утром 11 января врио губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке вражеских БПЛА на город Котовск. По его словам, в результате произошедшего пострадали семь человек. Также в двух пятиэтажных домах были выбиты окна и повреждены балконы.

Ранее появились кадры с места атаки беспилотников в Котовске.

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