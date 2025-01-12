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Женщина погибла из-за удара ВСУ по Брянской области

Богомаз: из-за удара ВСУ по Карачевскому району Брянской области погибла женщина
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Одна жительница Брянской области погибла при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), другая получила ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Очередная атака украинских террористов по мирным жителям. В результате удара по Карачевскому району, к сожалению, погибла женщина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что еще одну местную жительницу доставили в больницу с ранениями, ей оперативно оказывают медицинскую помощь. Губернатор подчеркнул, что семьям будет оказана материальная помощь.

По предварительной информации, отметил глава региона, в результате украинской атаки было повреждено несколько домовладений. На момент публикации материала продолжалось обследование территории, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Незадолго до этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что во время атаки беспилотника на город погиб мужчина. Глава Горловки уточнил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ погиб водитель автобуса.

Накануне житель Горловки пострадал при атаке дрона-камикадзе. Пострадавший находился в пгт Пантелеймоновка, степень и характер ранений, а также личные данные раненого не уточнялись.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль со священником в Горловке.

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