Житель Горловки пострадал при атаке дрона-камикадзе. Об этом сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Пострадавший находился в пгт Пантелеймоновка, степень и характер ранений, а также личные данные раненого не уточняются.

4 января Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку артиллерийскими снарядами, ранения получили девять человек.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Пантелеймоновка находится примерно в семи километрах южнее Горловки и входит в Горловский городской совет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником в Горловке.