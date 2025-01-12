В Донецке объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства Донецкой народной республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Экстренное оповещение: Донецк — ракетная опасность», — говорится в сообщении.

10 января украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. В результате удара ранения получили два человека. В оперативных службах рассказали, что удар пришелся на супермаркет «Молоко». По предварительным данным, военные Вооруженных сил Украины атаковали город с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.

В ночь на 10 января украинские военнослужащие атаковали Ростовскую область с применением беспилотных летательных аппаратов. Российские системы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк и Светлодарск.