Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гражданина Канады приговорили в Польше за якобы шпионаж в пользу России

В Польше канадца приговорили к 8 месяцам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу РФ
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Польше гражданина Канады осудили на восемь месяцев тюремного заключения за предполагаемую работу на российскую разведку. Об этом сообщает Национальная прокуратура Польши.

«Сегодня 18-летний канадец получил приговор, который связан с его участием в деятельности, направленной против Польской Республики», — говорится в сообщении.

Согласно информации, канадец был завербован в Донецке и получил задание собирать и передавать российским спецслужбам данные о военном потенциале Польши и персонале, служащем в польской армии.

Суд вынес наказание, которое оказалось менее строгим, чем предписано предполагаемой статье обвинения, и учел время, проведенное им в предварительном заключении с 23 мая 2024 года в качестве отбывания части приговора.

8 января сообщалось, что немецкие власти зафиксировали число жалоб на шпионаж за объектами системы безопасности страны с помощью беспилотников.

Ранее прокуратура Германии обвинила трех мужчин в шпионаже в пользу РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами