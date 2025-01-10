Гражданина Канады приговорили в Польше за якобы шпионаж в пользу России

В Польше канадца приговорили к 8 месяцам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу РФ

В Польше гражданина Канады осудили на восемь месяцев тюремного заключения за предполагаемую работу на российскую разведку. Об этом сообщает Национальная прокуратура Польши.

«Сегодня 18-летний канадец получил приговор, который связан с его участием в деятельности, направленной против Польской Республики», — говорится в сообщении.

Согласно информации, канадец был завербован в Донецке и получил задание собирать и передавать российским спецслужбам данные о военном потенциале Польши и персонале, служащем в польской армии.

Суд вынес наказание, которое оказалось менее строгим, чем предписано предполагаемой статье обвинения, и учел время, проведенное им в предварительном заключении с 23 мая 2024 года в качестве отбывания части приговора.

8 января сообщалось, что немецкие власти зафиксировали число жалоб на шпионаж за объектами системы безопасности страны с помощью беспилотников.

Ранее прокуратура Германии обвинила трех мужчин в шпионаже в пользу РФ.