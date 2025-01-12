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В подполье рассказали об атаке на пригород Запорожья

Координатор Лебедев: российские войска ударили по пригороду Запорожья
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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли удар по восточной окраине города Запорожье, который в настоящее время находится под контролем украинских властей. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Там ранее располагался 12-й ракетно-зенитный дивизион. Рядом находится аэродром», — отметил он.

«Прилет» по пригороду зафиксировали 11 января в 22:30 по московскому времени, добавил координатор.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что фронтовая авиация России нанесла массированный удар по скоплению военнослужащих Вооруженных сил Украины в подконтрольной им части Запорожской области. Удары были нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ на Ореховском направлении, а также в юго-восточном пригороде Запорожья, добавил он.

До этого Вооруженные силы России ударили по оборонному заводу «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По данным военкоров, предприятие атаковали авиабомбами ФАБ с унифицированным модулем планирования и коррекции. Местные власти сообщили о прилете по объекту промышленной инфраструктуры.

Ранее в Германии признали, что Украина проигрывает «войну на истощение».

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