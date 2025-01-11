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Рогов заявил о массированном ударе российской авиации по ВСУ в Запорожской области

Рогов: авиация РФ нанесла массированный удар по ВСУ в Запорожской области
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РИА Новости

Фронтовая авиация России нанесла массированный удар по скоплению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной им части Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Минувшей ночью наша фронтовая авиация нанесла массированный удар ФАБами-500 по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ в оккупированной ими части Запорожской области», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что удары были нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ на Ореховском направлении, а также в юго-восточном пригороде Запорожья.

Несколькими часами ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар в направлении закрытого аэропорта, расположенного в пригороде Черкасс на Украине. По его словам, взрыв был настолько мощным, что прилегающий к аэродрому Проспект Победы перекрыли.

Ранее подполье заявило об ударе по военному аэродрому в пригороде Кировограда.

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