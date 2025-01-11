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Хуситы снова атаковали авианосец США

Йеменские хуситы заявили о повторном ударе по авианосцу США Harry S. Truman
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U.S. Navy

Йеменские хуситы нанесли очередной удар по американскому авианосцу USS Harry S. Truman в акватории Красного моря. Об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

В результате атаки с применением крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов авианосец был вынужден передислоцироваться в северную часть Красного моря, отметил он.

Накануне сообщалось, что хуситы уже атаковали авианосец USS Harry S. Truman. Для удара также применялись ракеты и дроны.

10 января США нанесли удары по подземным объектам хуситов, принадлежащих йеменскому движению «Ансар Аллах», расположенных в провинции Амран на северо-западе Йемена.

5 января стало известно, что хуситы выпустили ракеты по тепловой электростанции «Орот Рабин» на северо-западе Израиля. Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа. По его словам, электростанция, которая является крупнейшей в Израиле, была атакована гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» и операция достигла своей цели.

Хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года. Они заявили, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами.

Ранее хуситы похвастались передовым военным арсеналом.

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