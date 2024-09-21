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Хуситы похвастались передовым военным арсеналом

Хуситы заявили, что обладают военным арсеналом, которого нет у многих стран

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Reuters

Лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси заявил, что движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, обладает военным арсеналом, превосходящим потенциал ряда стран. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Masirah.

«Мы обладаем современным военным потенциалом, который далеко не у всех стран», — отметил аль-Хуси.

По его словам, ракетные силы хуситов представляют собой ключевой элемент их мощной и эффективности структуры.

До этого сообщалось, что хуситы сбили третий за неделю беспилотник США.

В октябре прошлого года «Ансар Алла» заявило о своем намерении поддерживать палестинские группы в борьбе против израильской армии в Газе с использованием ракетных и воздушных атак. Хуситы также предупредили о возможности атак на любые суда, связанные с Израилем, призывая остальные страны отозвать свои экипажи и избегать этих кораблей в море. В то же время они подчеркивали, что не вмешиваются в свободу судоходства в регионе и не атакуют суда других государств. Из-за этих угроз некоторые компании начали приостанавливать свои перевозки через Красное море.

Ранее йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удар по Тель-Авиву.

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Удары США по хуситам
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