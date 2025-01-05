Хуситы атаковали крупнейшую электростанцию в Израиле

Хуситы из йеменского движения «Ансар Алла» нанесли ракетный удар по тепловой электростанции «Орот Рабин» на северо-западе Израиля. Об этом заявил представитель йеменских вооруженных сил Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah, передает ТАСС.

По его словам, электростанция, которая является крупнейшей в Израиле, была атакована гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» и операция достигла своей цели.

3 января хуситы заявляли об ударе по электростанции в районе Тель-Авива. По их данным, ракета достигла цели.

При этом Армия обороны Израиля сообщала, что средства противовоздушной обороны перехватили ракету, выпущенную со стороны Йемена. Там заявили, что обломки перехваченной ракеты упали в районе Модиина в центральной части Израиля.

Хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года. Они заявили, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами.

Ранее США ударили по зданию министерства обороны хуситов.