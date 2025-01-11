МО показало кадры освобождения села Шевченко в ДНР

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео с действиями военных во время освобождения населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике. Камера запечатлела момент, когда российский флаг был установлен на одном из местных зданий.

Кроме того, ведомством представлены кадры оставленных украинских позиций.

О завершении операции по освобождению этого населенного пункта, проведенной подразделениями группы войск «Центр», министерство сообщило 11 января.

До этого сообщалось о ликвидации трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины, а также подразделения Нацгвардии в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого в ДНР. Также отмечается, что в столкновениях с группировкой ВС РФ «Центр» украинская армия понесла потери в количестве 535 военнослужащих. В дополнение к этому, были уничтожены четыре боевые бронированные машины ВСУ, среди которых два американских бронетранспортера М113, три легковых автомобиля и пять артиллерийских систем.

ВС РФ начали зачистку Шевченко в ДНР 1 января 2025 года. Население его составляет около полутора тысяч человек.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.