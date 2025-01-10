Взятый в плен украинский военный рассказал, как попал в Курскую область

Пленный украинский солдат Дмитрий Мисяков заявил, что был вынужден подписать контракт с министерством обороны страны, когда находился в месте лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что мужчина сдался в плен Вооруженным силам РФ в ходе боев в Курской области.

«Контракт [с министерством обороны Украины я] подписал с зоны. Проходил обучение в Чугуевке в Харьковской области», — рассказал военный.

По словам Мисякова, после завершения тренировок его вместе с сослуживцами доставили в Курскую область на четырех машинах. В салоне каждого из автомобилей находились по 12 человек.

«Нас выкинули [на поле боя] и все. Я поднял руки, автомат откинул в сторону, все: [российские солдаты] нас обыскали <...> сказали, не волнуйся, будет все хорошо», — добавил пленный.

9 января корреспонденты ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщили, что за время последней контратаки в Курской области в плен российским войскам сдались 26 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Четверо из них были задержаны за прошедшие сутки.

5 января министерство обороны РФ рассказало, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. ВСУ пытались замедлить наступление российских подразделений, но потерпели поражение.

Ранее у ликвидированных в Курской области украинских военных обнаружили тюремные татуировки.