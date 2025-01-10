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ВСУ взяли в плен под Купянском итальянского пиццамейкера

Today.it: воевавший за ВС РФ итальянский пиццамейкер попал в украинский плен
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Maksym Kishka/Reuters

Украинские солдаты захватили в плен в Харьковской области итальянского пиццамейкера Джанни Ченни, который, как предполагается, воевал на стороне Вооруженных сил России в качестве добровольца. Об этом сообщает портал Today.it.

«Украинская армия захватила его в период с 7 по 8 января в районе Купянска <...>, вероятно, в ходе разведывательной операции в тылу противника», — говорится в материале.

В статье фигурирует документ с фотографией Ченни, который журналисты называют военным билетом. По данным издания, итальянец поступил на службу в ВС РФ добровольцем в ноябре 2024 года.

Ченни — уроженец Неаполя. У него есть жена и двое детей. Он работал на родине и в Финляндии, а затем переехал в Россию, где устроился в самарский ресторан итальянской кухни на должность шеф-повара. В 2024 году он уволился.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России 22 лиц, включая воевавшего за российскую армию в зоне проведения военной спецоперации сербского добровольца Александра Йокича.

В августе член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов заявил, что для получения разрешения на временное проживание в России от некоторых иностранцев может быть достаточно их заявления о поддержке традиционных ценностей и несогласии с политикой своего государства.

Ранее в России ввели для добровольцев наказание за преступления против военной службы.

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