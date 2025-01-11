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Боец ВСУ посмеялся над ассортиментом «Пятерочки» в Курской области и попал в плен

«Северный ветер»: высмеявший прилавки «Пятерочки» в Судже боец ВСУ взят в плен

Высмеявший содержимое прилавков «Пятерочки» в Судже боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в плен в Курской области. Кадры с мужчиной приводит Telegram-канал «Северный ветер».

35-летний Андрей Матвиенко был взят в плен бойцами группы «Север» в окрестностях хутора Бердин. По словам Андрея, его мобилизовали насильно, а в ходе вторжения в Курскую область он в основном не сражался, а отсиживался в подвалах.

До этого спецназ «Ахмат» отразил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под хутором Бердин в Курской области «танковой каруселью». В результате скоординированных действий российских танкистов и артиллеристов попытка прорыва ВСУ была сорвана.

По словам командира артиллерийской группы с позывным «Пресс», после отражения атаки ВСУ российские войска стали продвигаться к границе почти не встречая сопротивления.

Ранее военнопленный рассказал, что украинских женщин готовят к службе по контракту.

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