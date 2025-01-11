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Генерал США заявил, что «Орешник» невозможно перехватить

Генерал США Макмастер: систем ПВО, способных перехватить «Орешник», нет
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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Бывший советник по национальной безопасности США генерал Герберт Макмастер заявил, что на создание системы противовоздушной обороны, способной перехватить ракету «Орешник», нужно затратить не менее 15 лет.

По его словам, системы THAAD и Aegis армии США не могут использоваться для противодействия «Орешнику». Он добавил, что они также вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет.

Также он добавил, что «Орешник» изменил правила игры в вооруженном конфликте на Украине.

28 декабря немецкое издание Bild писало, что секретный доклад министерства иностранных дел Германии о возможности систем противовоздушной обороны (ПВО) ФРГ противостоять российскому ракетному комплексу «Орешник» стал шоком для немцев. Оказалось, что средства ПВО Германии не способны защитить страну от ударов «Орешником».

Ранее Путин сравнил силу «Орешника» с метеоритом.

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