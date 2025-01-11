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Генерал США заявил, что «Орешник» изменил правила игры

Генерал США Макмастер: «Орешник» изменил правила игры в вооруженном конфликте
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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Бывший советник по национальной безопасности США генерал Герберт Макмастер заявил, что на создание системы противовоздушной обороны (ПВО), способной перехватить российскую ракету «Орешник», потребуется не меньше 15 лет. Его слова приводит aif.ru.

«Американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия «Орешнику» и вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет», — утверждает эксперт.

По его словам, «Орешник» изменил правила игры в вооруженном конфликте на Украине.

До этого американский журнал Military Watch Magazine написал о том, что применение Россией ракетного комплекса «Орешник» выявило уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам средней дальности. 28 декабря газета Bild писала, что секретный доклад МИД ФРГ о возможности немецких систем противовоздушной обороны (ПВО) противостоять российскому ракетному комплексу «Орешник» стал шоком для немцев. Оказалось, что средства ПВО Германии не способны защитить страну от ударов «Орешником».

Ранее Путин сравнил силу «Орешника» с метеоритом.

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