Украина договаривается с Италией о покупке ПВО на доходы от активов России

Украина хочет купить у Италии системы ПВО на доходы от активов России

Украина хочет купить у Италии средства ПВО (противовоздушной обороны) на доходы от замороженных российских активов, сообщает «РБК-Украина».

По данным агентства, замминистра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко встретился с делегацией Агентства по вопросам оборонной промышленности военного ведомства средиземноморской республики. На переговорах стороны обсуждали возможность приобретения Киевом не только итальянской военной техники, но и боеприпасов к системам ПВО.

10 января президент Украины Владимир Зеленский побывал в Италии с неофициальным визитом. Его встреча с премьером страны Джорджей Мелони продолжалась около часа. На ней политик пообещала украинскому лидеру продолжить поддержку Киева и обеспечить лучшие позиции на мирных переговорах с Москвой. По словам Мелони, завершение конфликта с Россией зависит от предоставления Киеву гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что ЕС перечислит Украине €3 млрд под российские активы.