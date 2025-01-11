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Украина договаривается с Италией о покупке ПВО на доходы от активов России

Украина хочет купить у Италии системы ПВО на доходы от активов России
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Украина хочет купить у Италии средства ПВО (противовоздушной обороны) на доходы от замороженных российских активов, сообщает «РБК-Украина».

По данным агентства, замминистра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко встретился с делегацией Агентства по вопросам оборонной промышленности военного ведомства средиземноморской республики. На переговорах стороны обсуждали возможность приобретения Киевом не только итальянской военной техники, но и боеприпасов к системам ПВО.

10 января президент Украины Владимир Зеленский побывал в Италии с неофициальным визитом. Его встреча с премьером страны Джорджей Мелони продолжалась около часа. На ней политик пообещала украинскому лидеру продолжить поддержку Киева и обеспечить лучшие позиции на мирных переговорах с Москвой. По словам Мелони, завершение конфликта с Россией зависит от предоставления Киеву гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что ЕС перечислит Украине €3 млрд под российские активы.

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