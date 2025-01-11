СК возбудил дело после атаки украинских беспилотников на Котовск

СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на Котовск

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Котовск в Тамбовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Установлено, что в ночь на 11 января 2025 года украинскими вооруженными формированиями с использованием БПЛА произведена атака по территории Тамбовской области. В результате террористического акта в г. Котовске имеются пострадавшие среди мирного населения, повреждены два многоквартирных дома», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что дело возбуждено по статье о теракте. В ходе предварительного расследования следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению, отметили в ведомстве.

Об атаке беспилотников на Котовск утром 11 января сообщал врио губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, в результате произошедшего пострадали семь человек. Также в двух пятиэтажных домах были выбиты окна и повреждены балконы.

Ранее появились кадры с места атаки беспилотников в Котовске.