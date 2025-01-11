Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил дело после атаки украинских беспилотников на Котовск

СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на Котовск
close
Телеграм-канал «Евгений Первышов»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Котовск в Тамбовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Установлено, что в ночь на 11 января 2025 года украинскими вооруженными формированиями с использованием БПЛА произведена атака по территории Тамбовской области. В результате террористического акта в г. Котовске имеются пострадавшие среди мирного населения, повреждены два многоквартирных дома», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что дело возбуждено по статье о теракте. В ходе предварительного расследования следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению, отметили в ведомстве.

Об атаке беспилотников на Котовск утром 11 января сообщал врио губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, в результате произошедшего пострадали семь человек. Также в двух пятиэтажных домах были выбиты окна и повреждены балконы.

Ранее появились кадры с места атаки беспилотников в Котовске.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами