Сирийские войска сорвали попытку «ИГ» атаковать мечеть в Дамаске

Разведывательное управление Сирии сорвало попытку «Исламского государства» (организация запрещена в России) («ИГ») атаковать мечеть Сайеда Зинаб в Дамаске. Об этом сообщило государственное информационное агентство Sana.

По данным журналистов, члены организации были арестованы до совершения атаки.

В конце декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна положит конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии. По его словам, Анкара полна решимости сокрушить террористические организации в Сирии, а особенно «Исламское государство» и Рабочую партию Курдистана.

7 января Эрдоган призвал арабские страны помочь в восстановлении Сирии, отметив, что стране причинен ущерб более чем в $500 млрд. Президент Турции отметил, что мировое сообщество должно внести большой вклад в восстановление пострадавшей республики.

Ранее Эрдоган пообещал не допустить «расчленения» Сирии.