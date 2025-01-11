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Сирийские войска сорвали попытку «ИГ» атаковать мечеть в Дамаске

Sana: разведка Сирии сорвала попытку «ИГ» атаковать мечеть Сайеда Зинаб
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Разведывательное управление Сирии сорвало попытку «Исламского государства» (организация запрещена в России) («ИГ») атаковать мечеть Сайеда Зинаб в Дамаске. Об этом сообщило государственное информационное агентство Sana.

По данным журналистов, члены организации были арестованы до совершения атаки.

В конце декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна положит конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии. По его словам, Анкара полна решимости сокрушить террористические организации в Сирии, а особенно «Исламское государство» и Рабочую партию Курдистана.

7 января Эрдоган призвал арабские страны помочь в восстановлении Сирии, отметив, что стране причинен ущерб более чем в $500 млрд. Президент Турции отметил, что мировое сообщество должно внести большой вклад в восстановление пострадавшей республики.

Ранее Эрдоган пообещал не допустить «расчленения» Сирии.

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