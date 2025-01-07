Эрдоган оценил ущерб, нанесенный Сирии

Эрдоган заявил, что Сирии нанесен ущерб в 500 миллиардов долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал арабские страны помочь в восстановлении Сирии, отметив, что стране причинен ущерб более чем в $500 млрд. Его слова приводит TRT Haber.

«Ущерб, нанесенный этой стране за 13 лет политики массовых убийств, превышает 500 миллиардов долларов. Наши команды, посетившие Сирию, утверждают, что картина на местах гораздо хуже», — заявил он.

Эрдоган отметил, что мировое сообщество должно внести большой вклад в восстановление пострадавшей республики.

До этого Эрдоган заявил, что его страна положит конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии. Турция полна решимости сокрушить террористические организации в Сирии, а особенно «Исламское государство» (организация запрещена в России) и Рабочую партию Курдистана. Он назвал данные организации угрозой для Сирии, Ирака и Турции.

Ранее в Турции заявили, что Сирия не должна превратиться в рассадник терроризма.