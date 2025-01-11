Российские войска ударили по ВСУ в 146 районах

Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам и живой силе ВСУ в 146 районах

Российские войска нанесли удары по объектам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 146 районах. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России. Целью операции были инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики, скопления живой силы и техники ВСУ.

Из этой же сводки следует, что российские войска взяли под контроль село Шевченко в Донецкой народной республике.

Накануне Минобороны сообщило, что ВС России 28 групповыми ударами нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, цехам сборки и местам хранения беспилотников ВСУ. Удары, произведенные в период с 4 по 10 января, осуществлялись при помощи высокоточного оружия и беспилотников.

Ранее в минобороны Украины раскрыли детали военной стратегии на 2025 год.