Три человека получили ранения при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали движущийся автомобиль и рейсовый автобус в Белгородской области, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В районе села Ясные Зори дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены двое мужчин, один из которых — боец самообороны. На участке автодороги Никольское — Ясные Зори еще один дрон ударил по рейсовому автобусу. Ранен водитель», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что пострадавших госпитализировали. В настоящий момент на местах происшествий работают оперативные службы, добавил губернатор.

Вечером 8 января в Белгороде обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на многоквартирный дом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось о первом применении на СВО новейшей версии «кошмара ВСУ».