Украинский беспилотник атаковал пятиэтажный дом в Тамбовской области

SHOT: дрон ВСУ атаковал пятиэтажку в Котовске Тамбовской области, есть раненые

Украинский дрон-камикадзе врезался в жилой пятиэтажный дом в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредил балкон на пятом этаже. Перед атакой в городе были слышны громкие хлопки, которые произошли на фоне воздушной тревоги.

Экстренные службы эвакуировали жителей дома на улицу и оцепили место происшествия. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Официальные власти города и региона пока не комментировали информацию об атаке дрона по пятиэтажке.

В ночь на 19 декабря российские системы противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА в небе над Мичуринским муниципальным округом Тамбовской области. После этого фрагменты дронов упали на землю, спровоцировав возгорание. Огонь распространился на площади 105 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован. В результате атаки БПЛА никто из местных жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.