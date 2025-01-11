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Российские военные отразили несколько контратак ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС РФ отразили контратаки ВСУ в Старице Харьковской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки совершили несколько неудачных попыток контратаковать российские войска в Старице Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в Старице ведутся позиционные бои.

«Отмечалось несколько попыток противника провести контратакующие действия, но все они были безуспешными. Наши ребята не допустили прорыва линии боевого соприкосновения», — сказал он.

26 декабря Марочко сообщил, что российские военные прорвали оборону ВСУ в Старице Харьковской области и заняли населенный пункт. По его словам, операция позволила бойцам Вооруженных сил (ВС) РФ значительно расширить зону контроля на данном участке фронта и получить оперативный простор для маневренных действий, в частности, продолжить движение вдоль реки Северский Донец.

До этого российские бойцы установили флаг РФ в городе Лозовая в Харьковской области. Населенный пункт полностью перешел под контроль ВС России. Бойцы решили установить триколор на подступах к памятнику Неизвестному Солдату.

Ранее российские военные уничтожили пикап с бойцами ВСУ под Харьковом.

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