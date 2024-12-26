Российские войска заняли еще один населенный пункт в Харьковской области

Марочко: бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ и заняли Старицу в Харьковской области

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старице Харьковской области и заняли населенный пункт. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать линию обороны противника и занять населенный пункт Старица. Несмотря на то, что на отдельных участках еще идет зачистка, ВС РФ продолжили продвижение вдоль реки Северский Донец», — сказал он.

По его словам, прорыв обороны позволил бойцам Вооруженных сил РФ значительно расширить зону контроля на данном участке фронта и получить оперативный простор для маневренных действий.

25 декабря российские военнослужащие установили флаг РФ в городе Лозовая в Харьковской области. Населенный пункт полностью перешел под контроль ВС России. Бойцы решили установить триколор на подступах к памятнику Неизвестному Солдату.

18 декабря Марочко сообщил, что российские войска отбросили подразделения ВСУ примерно на пять километров от населенного пункта Табаевка Харьковской области. Он отметил, что в результате операции оперативно-тактическая обстановка для украинской армии значительно ухудшилась.

Ранее российский FPV-дрон поразил украинский БТР Stryker в Харьковской области.