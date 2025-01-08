Российские военные уничтожили пикап с бойцами ВСУ под Харьковом

Минобороны: ВС РФ уничтожили пикап с военными ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие из группировки российских войск «Север» с помощью FPV-дрона уничтожили в Харьковской области пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ведомство также опубликовало кадры ликвидации пикапа.

Отмечается, что российские военные с помощью беспилотника зафиксировали пикап противника на территории лесного массива в Харьковской области, перевозивший военнослужащих ВСУ для проведения ротации в зоне проведения специальной военной операции.

После изучения полученных разведданных командование ВС РФ приняло решение нанести удар по пикапу ВСУ. Машина была уничтожена.

7 января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск «Север» с помощью расчета FPV-дрона уничтожила багги ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Харьковской области.

Еще один украинский пикап был ликвидирован 6 января.

Ранее росгвардейцы поразили колонну техники ВСУ при попытке контратаки в Курской области.