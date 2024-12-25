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Военные установили российский флаг в Лозовой

Военные установили российский флаг в городе Лозовая в Харьковской области
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Телеграм-канал «SHOT»

Российские военнослужащие установили флаг РФ в городе Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что населенный пункт полностью перешел под контроль ВС России. Российские солдаты решили установить триколор на подступах к памятнику Неизвестному Солдату.

На кадрах можно увидеть, как один из бойцов расправляет флаг и ставит его, военнослужащий спокойно передвигается по открытой местности.

24 декабря военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска завершили зачистку города Лозовая в Харьковской области, который был взят под контроль группировкой войск «Запад» 22 декабря. По его словам, российские военнослужащие продолжают продвигаться сразу в двух направлениях на Купянском участке фронта.

22 декабря подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Лозовая в Харьковской области.

Ранее стало известно о боях за господствующие высоты в районе Северска в ДНР.

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