Власти Анапы сообщили об отсутствии разрушений после атаки беспилотников

В Анапе не зафиксировали разрушения после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале местной мэрии.

«По предварительной информации управления гражданской обороны и защиты населения, пострадавших и разрушений в муниципалитете не зафиксировано», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:52 по московскому времени.

Власти рассказали, что в Анапе после полуночи на фоне атаки беспилотников сработала городская система оповещения, были слышны взрывы в результате работы средств противовоздушной обороны.

В настоящее время угроза атаки дронов сохраняется, добавили в мэрии.

Незадолго до этого сообщалось, что в Крымском районе Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава муниципалитета Сергей Лесь предупредил, что при необходимости будут включены сирены.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.