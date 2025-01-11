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В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому Мартыновка на Украине

Координатор Лебедев сообщил об ударе по украинскому аэродрому Мартыновка
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты «Герань» Вооруженных сил России атаковали военный аэродром Мартыновка в Николаевской области Украины. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Пара прилетов «Гераней» с интервалом около десяти минут по Мартыновке», — отметил он.

Координатор подполья добавил, что Мартыновка используется украинскими войсками как «аэродром подскока».

6 января Лебедев сообщил, что в пригороде города Кировограда (украинское название Кропивницкий) нанесли удар, предположительно, по аэродрому ВСУ. Ориентировочно снаряд попал в военный аэродром Канатово, уточнил он.

Кроме того, войска РФ ударили по городу Белая Церковь Киевской области в районе аэродрома и расположения цехов сборки беспилотников, рассказал Лебедев. Затем российские военные атаковали город Смела в Черкасской области в направлении радиоприборного завода, а также город Гайсин в Винницкой области — предположительно, вертолетную площадку.

2 января взрыв произошел на военной базе украинских войск в Николаевской области. По словам Лебедева, детонация была продолжительной, на место происшествия выехали сразу несколько бригад скорой помощи.

Ранее в Германии признали, что Украина проигрывает «войну на истощение».

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