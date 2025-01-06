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Подполье заявило об ударах ВС РФ по Белой Церкви, Смеле и Гайсину

Лебедев: ВС РФ ударили по городу Белая Церковь в районе цехов БПЛА и аэродрома
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по городу Белая Церковь Киевской области в районе аэродрома и расположения цехов сборки беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатор николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, атака произведена в 01:45 мск в район Гайок, где в нескольких цехах собирали беспилотники для украинской армии, неподалеку там «находится вполне дееспособный аэродром».

Помимо этого, российские военные ударили по городу Смела в Черкасской области в направлении радиоприборного завода, а также по городу Гайсин в Винницкой области, как предполагает Лебедева, по вертолетной площадке.

6 января министерство обороны России сообщило, что российские войска заняли город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. По его данным, ВСУ потеряли 80% личного состава, оборонявшего город — более 12 тыс. солдат.

Ранее ВСУ начали наступление в Курской области.

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