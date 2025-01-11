Байден заявил, что большая часть конгрессменов США выступают за помощь Украине

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом Доме заявил, что большая часть американских конгрессменов поддерживают продолжение помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«На [Капитолийском] холме есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что нам следует продолжать поддерживать Украину», — пояснил Байден.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора представил президенту США Джо Байдену стратегические планы дальнейших боевых действий.

Байден в ходе беседе подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины.

Накануне сообщалось, что администрация Байдена оставит команде будущего главы государства Дональда Трампа почти $4 млрд, выделенные на оружие для Украины. В Пентагоне уточнили, что окончательное решение по использованию этой суммы примет администрация Трампа.

Ранее эксперт оценил вероятность отказа Трампа от поставок оружия Киеву.