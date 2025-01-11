Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден заявил, что большая часть конгрессменов США выступают за помощь Украине

Байден: большая часть конгресса США выступает за продолжение поддержки Киева
close
Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом Доме заявил, что большая часть американских конгрессменов поддерживают продолжение помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«На [Капитолийском] холме есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что нам следует продолжать поддерживать Украину», — пояснил Байден.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора представил президенту США Джо Байдену стратегические планы дальнейших боевых действий.

Байден в ходе беседе подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины.

Накануне сообщалось, что администрация Байдена оставит команде будущего главы государства Дональда Трампа почти $4 млрд, выделенные на оружие для Украины. В Пентагоне уточнили, что окончательное решение по использованию этой суммы примет администрация Трампа.

Ранее эксперт оценил вероятность отказа Трампа от поставок оружия Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами