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Зеленский рассказал Байдену о планах дальнейших боевых действий

Зеленский представил Байдену стратегические планы дальнейших боевых действий
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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора представил президенту США Джо Байдену стратегические планы дальнейших боевых действий. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Зеленский выразил свою признательность за всплеск поддержки и проинформировал президента Байдена о своем стратегическом планировании войны», — говорится в сообщении.

Байден в ходе беседе подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины.

Накануне сообщалось, что администрация Байдена оставит команде будущего главы государства Дональда Трампа почти $4 млрд, выделенные на оружие для Украины. В Пентагоне уточнили, что окончательное решение по использованию этой суммы примет администрация Трампа.

8 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет отправлять Украине военную помощь до последнего дня работы администрации президента Джо Байдена. Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы сделать все, чтобы Киев был готов либо продолжать боевые действия в течение 2025 года, либо вести переговоры с Москвой с позиции силы.

Ранее эксперт оценил вероятность отказа Трампа от поставок оружия Киеву.

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