Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

На территории шести регионов Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщается на официальном ресурсе оповещения жителей страны.

Сирены звучат в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Черкасской областях.

10 января сообщалось, что в подконтрольной Украине части Херсонской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры. Также был поврежден газопровод.

Утром 8 января глава назначенной украинскими властями администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что в течение суток по подконтрольной Киеву территории региона было нанесено 426 ударов. В результате ряд инфраструктурных объектов получили повреждения. Чиновник не стал уточнять, о каких именно постройках идет речь.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска ударили по складам и аэродромам ВСУ.