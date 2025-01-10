Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщает украинский телеканал «Мы — Украина» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате атаки повреждения получил «объект критической инфраструктуры», а также газопроводы. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Утром 8 января глава назначенной украинскими властями администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что в течение суток по подконтрольной Киеву территории региона было нанесено 426 ударов. В результате ряд инфраструктурных объектов получили повреждения. Чиновник не стал уточнять, о каких именно постройках идет речь.

6 января несколько взрывов произошли в городе Черкассы, расположенном в центральной части Украины. Незадолго до этого на всей территории Черкасской области сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее российские подразделения поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине.