Предоставлен список для выезда комиссий в населенные пункты Курской области

Хинштейн: МО РФ предоставило первый список для выезда комиссий в Курскую область

Министерство обороны России подготовило первый список из 158 населенных пунктов в приграничной Курской области, которые будут обследованы специальными комиссиями. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что согласно данным местных властей, как минимум в 16 из этих населенных пунктов в четырех районах Курской области имеются дома, поврежденные или разрушенные в результате действий украинских вооруженных сил.

10 января Министерство обороны сообщило, что за прошедшие сутки украинские войска понесли потери свыше 280 военнослужащих в Курской области. Также по информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронемашины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

С начала боевых действий на Курском направлении украинские войска понесли потери до 50600 военнослужащих.

20 декабря сообщалось, что полицейские при обысках у гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, которого задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, нашли почти 2 млн рублей наличными и коллекцию люксовых часов.

Ранее взятый в плен украинский военный рассказал, как попал в Курскую область.