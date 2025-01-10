Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Предоставлен список для выезда комиссий в населенные пункты Курской области

Хинштейн: МО РФ предоставило первый список для выезда комиссий в Курскую область

Министерство обороны России подготовило первый список из 158 населенных пунктов в приграничной Курской области, которые будут обследованы специальными комиссиями. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что согласно данным местных властей, как минимум в 16 из этих населенных пунктов в четырех районах Курской области имеются дома, поврежденные или разрушенные в результате действий украинских вооруженных сил.

10 января Министерство обороны сообщило, что за прошедшие сутки украинские войска понесли потери свыше 280 военнослужащих в Курской области. Также по информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронемашины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

С начала боевых действий на Курском направлении украинские войска понесли потери до 50600 военнослужащих.

20 декабря сообщалось, что полицейские при обысках у гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, которого задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, нашли почти 2 млн рублей наличными и коллекцию люксовых часов.

Ранее взятый в плен украинский военный рассказал, как попал в Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами