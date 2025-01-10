Советник главы ДНР заявил об успехах ВС РФ в районе Красноармейска и Димитрова

Кимаковский: ВС РФ берут в клещи Красноармейск и Димитров с запада и востока

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил в эфире «Соловьев Live», что российские войска намерены охватить с запада и востока Красноармейск и Димитров.

«Самые большие успехи под Покровском западнее, как раз в сторону вот этой знаменитой шахты «Красноармейская», там идут успехи. И хорошие успехи возле Мирнограда, по-нашему это Димитров, восточнее этого города», — сказал Кимаковский.

Он отметил, что это говорит об обходе двух городов, «которые фактически сливаются один в другой».

«Мы их обходим, берем в клещи с запада и востока», — сказал советник главы ДНР.

По словам Кимаковского, на Димитровском направлении идет давление еще и с севера. Он назвал город Константиновку, из которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают укрепрайон, очень важной целью для российской армии.

9 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска начали зачистку от разрозненных групп ВСУ села Славянка на западе ДНР.

6 января российские военнослужащие взяли под контроль город Курахово, тем самым лишив ВСУ важного логистического узла.

Ранее российские войска заняли цеха огнеупорного комбината в Часове Яре.