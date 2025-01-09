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Российские войска начали зачистку от ВСУ села севернее Курахово в ДНР

Рогов: ВС РФ начали зачистку села Славянка севернее Курахово на западе ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска начали зачистку от разрозненных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Славянка на западе Донецкой народной республики. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ продолжают идти к западным границам ДНР. Славянка находится севернее города Курахово.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие выбили командование украинской армии из Петропавловки, которая также находится севернее Курахово.

Город Курахово находится в западной части ДНР, в 46 км от столицы региона Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска).

6 января российские военнослужащие взяли под контроль город Курахово, тем самым лишив ВСУ важного логистического узла.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих страны, участвовавших в сражениях за Курахово.

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