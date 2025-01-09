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Пушилин рассказал о состоянии города Курахово в ДНР

Пушилин выразил уверенность, что Курахово в ДНР будет восстанавливаться
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Anton Shtuka/AP

Город Курахово, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), был сильно поврежден во время боевых действий. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, специалистам предстоит дать точную оценку состоянию населенного пункта.

«Но можно сказать, исходя из места расположения населенного пункта <...>, что Курахово будет восстанавливаться», — подчеркнул Пушилин.

6 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли Курахово под полный контроль. Активные бои за город продолжались последние два месяца, при этом в ходе сражений группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла 80% личного состава.

Как рассказали в российском военном ведомстве, потеря этого населенного пункта «существенно затруднила тыловое и техническое обеспечение» украинских формирований на Донецком направлении. В свою очередь, Вооруженные силы РФ смогли выйти «на оперативный простор» и получили возможность нарастить темпы продвижения в ДНР.

Также в министерстве подчеркнули, что благодаря взятию Курахово российские солдаты лишили ВСУ возможности обстреливать Донецк из артиллерийских орудий.

Ранее в Курахово три солдата ВС РФ взяли в плен более 10 украинских военнослужащих.

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