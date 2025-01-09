Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше сообщили, что ВСУ не знают, куда им отступать из Курахово

Interia: бойцы ВСУ не знают, куда им отступать после потери Курахово
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут определить направление отступления после утраты Курахово. Об этом сообщает польское издание Interia, ссылаясь на военнослужащих ВСУ.

«Где в Донецкой области расположена линия обороны, на которую мы могли бы отступить с нашими небольшими – явно меньшими, чем у противника – силами и продолжить оборону, пусть и с трудом?» – цитирует издание слова украинского солдата.

Также он подчеркнул, что российские войска имеют преимущество в численности и вооружении, в том числе используют 500-килограммовые авиабомбы.

9 января глава региона Денис Пушилин заявил, что укрепленный район, созданный в Курахово, по своей значимости для линии обороны украинских войск сопоставим с аналогичными сооружениями в населенных пунктах Угледар и Авдеевка. По словам Пушилина, Курахово было сильно повреждено во время боевых действий.

Ранее российские войска начали зачистку от ВСУ села севернее Курахово в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами