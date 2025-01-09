Interia: бойцы ВСУ не знают, куда им отступать после потери Курахово

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут определить направление отступления после утраты Курахово. Об этом сообщает польское издание Interia, ссылаясь на военнослужащих ВСУ.

«Где в Донецкой области расположена линия обороны, на которую мы могли бы отступить с нашими небольшими – явно меньшими, чем у противника – силами и продолжить оборону, пусть и с трудом?» – цитирует издание слова украинского солдата.

Также он подчеркнул, что российские войска имеют преимущество в численности и вооружении, в том числе используют 500-килограммовые авиабомбы.

9 января глава региона Денис Пушилин заявил, что укрепленный район, созданный в Курахово, по своей значимости для линии обороны украинских войск сопоставим с аналогичными сооружениями в населенных пунктах Угледар и Авдеевка. По словам Пушилина, Курахово было сильно повреждено во время боевых действий.

Ранее российские войска начали зачистку от ВСУ села севернее Курахово в ДНР.