Российские военные уничтожили опорный пункт сбежавших из Курахова солдат ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации источника, ВС РФ использовали для ударов артиллерию. Сбежавшие из Курахова украинские солдаты оборудуют опорные пункты в треугольнике Андреевка — Константинополь — Улаклы к западу от населенного пункта. Таким образом ВСУ пытаются укрепить свои позиции к западу от Курахова.

«Один из таких [опорных пунктов] в районе Андреевки уничтожен массированными ударами артиллерии», — поделился собеседник агентства.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что российские войска начали зачистку от разрозненных групп Вооруженных сил Украины села Славянка на западе Донецкой народной республики.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих страны, участвовавших в сражениях за Курахово.