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ВС России ударили по позициям ВСУ в 163 районах

Минобороны: российские войска ударили по позициям ВСУ в 163 районах
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 163 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники», — говорится в сообщении.

Удары были нанесены силами российской авиации, а также беспилотниками и ракетами.

6 января в пригороде города Кировограда (украинское название Кропивницкий) нанесли удар, предположительно, по аэродрому ВСУ. Подробности раскрыл подпольщик Сергей Лебедев.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что Украина планирует предпринять «кровавую провокацию» в отношении России, рассматриваются несколько дат.

Ранее подполье заявило об ударах ВС РФ по Белой Церкви, Смеле и Гайсину.

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