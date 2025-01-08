Украинские военнослужащие выпустили восемь снарядов так называемого натовского калибра в сторону Горловки, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление по документированию военных преступлений Украины при администрации и правительстве региона.

В заявлении отмечается, что в 9:25 (совпадает с мск) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт двумя кассетными снарядами калибром 155 миллиметров. Спустя пять минут Горловка подверглась еще одной атаке — в ее сторону были выпущены два боеприпаса аналогичного калибра.

Кроме того, в 9:45 (совпадает с мск) и 10:05 (совпадает с мск) в городе зафиксировали четыре прилета. Выпущенные формированиями ВСУ снаряды также имели «натовский» калибр.

«Натовским» считается калибр снарядов, равный 155 миллиметрам. Артиллерийские орудия, для которых нужны подобные боеприпасы, используют страны — члены Североатлантического альянса. В том числе речь идет о дальнобойных гаубицах M777 и самоходных артиллерийских установках (САУ) CAESAR, которые на Украину поставляют западные государства.

Ранее министерство иностранных дел РФ обвинило военных ВСУ в попытках отыграться на мирном населении.